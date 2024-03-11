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Emine Erdoğan'dan ramazan ayı paylaşımı: Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti. Erdoğan, mesajında, "Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

09:30 - 11/03/2024 Pazartesi
AA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir arınma ve tazelenme mevsimi, bir sevgi ve merhamet şöleni, bir rahmet ve mağfiret pınarı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

#Emine Erdoğan
#Ramazan ayı
#Recep Tayyip Erdoğan
29 dakika önce
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