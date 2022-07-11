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Ticarette ‘Türkiye’ açılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ne “Republic Of Türkiye” yazan uçakla gitmesi ve Ukrayna’nın kalkınması için düzenlenen İyileştirme Konferansı’nın sonuç bildirgesinde “Republic of Türkiye” ibaresi kullanılmasından sonra, “Türkiye” açılımına ihracatçılar da eklendi.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Ticarette ‘Türkiye’ açılımı
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Yurt dışında “Turkey” yerine “Türkiye” kullanımı her alanda yaygınlaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ne “Republic Of Türkiye” yazan uçakla gitmesi ve Ukrayna’nın kalkınması için düzenlenen İyileştirme Konferansı’nın sonuç bildirgesinde “Republic of Türkiye” ibaresi kullanılmasından sonra, “Türkiye” açılımına ihracatçılar da eklendi.

Türkiye’den ihraç edilen her ürün ve bu süreçteki tüm yazışmalarda “Türkiye” ibaresinin kullanılması istendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçılara, ürün etiketleri ve ihracat belgelerinde yer alan “Made in Turkey” ibaresini “Made in Türkiye” olarak değiştirmeleri uyarısı yaptı. Yabancı ülkelerle yapılan faaliyet ve yazışmalarda ülke isminin “Türkiye” olarak yazılması hususuna hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Ülkemizin isminin yabancı dillerdeki karşılığının “Türkiye” olarak 2 Haziran’da BM tarafından da onaylandığı hatırlatılarak, gerek elektronik ortam, gerekse menşe ispat ve dolaşım belgelerinde “Türkiye” kullanımına dikkat edilmesi istendi.

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