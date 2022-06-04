Gündem Türkiye ses getirdi Uluslararası medya ilk sırada duyurdu
ANKARA

'Türkiye' ses getirdi: Uluslararası medya ilk sırada duyurdu

Yabancı dillerde ‘Turkey’ olarak kullanılan ülke adımızın ‘Türkiye’ şeklinde değişmesi uluslararası basında geniş yer buldu. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) de ülke ismi ilk kez ‘Türkiye’ olarak kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye ses getirdi: Uluslararası medya ilk sırada duyurdu
Ayşe İnanç

Birleşmiş Milletler’in (BM) yabancı dillerde ‘Turkey’ olarak kullanılan ülke adını Ankara’nın talebinin ardından ‘Türkiye’ şeklinde değiştirmesi uluslararası basında geniş yer buldu. Al Jazeera, CNN, Associated Press, Washington Post, New York Times, NPR, CBS, France 24 ile çok sayıda web sitesi, BM’deki bu değişimi okuyucu ve izleyicileriyle paylaştı.

  • BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin yabancı dillerdeki isminin ‘Türkiye’ olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği mektubu aldıklarını ve değişikliğin, mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını ‘Türkiye’ olarak tescil ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

BMGK’DA İLK KEZ KULLANILDI

  • BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) de ülke ismi ilk kez ‘Türkiye’ şeklinde kullanıldı. Türkiye, BMGK’da ‘’Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi’’ oturumuna katıldı. Türk diplomat Ayşe İnanç’ın katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ‘Türkiye’ olarak yazıldı. BM Genel Sekreteri’nin günlük basın brifinginin ardından gazetecilere gönderilen transkriptte de ülke ismi ‘Türkiye’ olarak yer aldı.

Birleşmiş Milletler Türkiye'nin yabancı dillerdeki adını değiştirdi
DÜNYA
Birleşmiş Milletler Türkiye'nin yabancı dillerdeki adını değiştirdi
Sinemada dönüşüm başlıyor

Sinemada dönüşüm başlıyor

Gençlerin dikkat etmesi gereken noktalar var.
Irkçılığı yıkan yumruk

Irkçılığı yıkan yumruk

​Tüm zamanların en büyük boksörü.
Fiyatlar böyle düşecek

Fiyatlar böyle düşecek

​Hal düzenlemesi raftan indi.
Kandil'e köprü kurmuşlar

Kandil'e köprü kurmuşlar

​PKK'nın çatı örgütü HDK'ya sabah baskını.
Fırat'ın batısı temizlenecek

Fırat'ın batısı temizlenecek

Suriyelilerin eve dönüşü hızlanacak.
Atina'nın yeni hedefi Alparslan

Atina'nın yeni hedefi Alparslan

​Provokatör Miço Doğu Akdeniz'de de ateşle oynayacak.
'Türkiye' ses getirdi

'Türkiye' ses getirdi

​Uluslararası medya ilk sırada duyurdu.

PKK ve HDP'ye savaş açtı

PKK ve HDP'ye savaş açtı

'​Diyarbakır annelerinin sesi olacağız.'
Rus markaları Merter’de üretiliyor

Rus markaları Merter’de üretiliyor

​Sektörün bu yıl sonu hedefi 25 milyar dolar ihracata ulaşmak.

Yunan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

​İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.