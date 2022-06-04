'Türkiye' ses getirdi: Uluslararası medya ilk sırada duyurdu

Birleşmiş Milletler’in (BM) yabancı dillerde ‘Turkey’ olarak kullanılan ülke adını Ankara’nın talebinin ardından ‘Türkiye’ şeklinde değiştirmesi uluslararası basında geniş yer buldu. Al Jazeera, CNN, Associated Press, Washington Post, New York Times, NPR, CBS, France 24 ile çok sayıda web sitesi, BM’deki bu değişimi okuyucu ve izleyicileriyle paylaştı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin yabancı dillerdeki isminin ‘Türkiye’ olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği mektubu aldıklarını ve değişikliğin, mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını ‘Türkiye’ olarak tescil ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

BMGK’DA İLK KEZ KULLANILDI

BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) de ülke ismi ilk kez ‘Türkiye’ şeklinde kullanıldı. Türkiye, BMGK’da ‘’Uluslararası Hukuk İhlalleri Karşısında Hesap Verilebilirlik ve Adaletin Güçlendirilmesi’’ oturumuna katıldı. Türk diplomat Ayşe İnanç’ın katıldığı oturumda ülke ismi, ilk kez ‘Türkiye’ olarak yazıldı. BM Genel Sekreteri’nin günlük basın brifinginin ardından gazetecilere gönderilen transkriptte de ülke ismi ‘Türkiye’ olarak yer aldı.