Tok ve oğluna kırmızı bülten talebi

İstanbul Kemerburgaz’da trafik kazasında 1 kişiyi öldürdükten Mısır’a kaçan T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkeme kararını açıklayarak T.C. ve annesi için Mısır adli makamları ile iletişime geçildiğini ve iadesi için hakkında kırmızı bülten talep edildiğini belirtti. Tunç şunları kaydetti: "Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı ABD yetkili makamlarına iletilmiştir." Dün bir kanalda canlı yayına bağlanan Eylem Tok ise, 'Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz?' sorusuna "Ben her an dönebilirim. Sadece çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum " yanıtını verdi.