Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kazada flaş gelişme: Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğluna kırmızı bülten talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasına yönelik yayınlanan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücünün, adli kolluk görevlilerinden önce olay yerine gelen annesi tarafından kaçırıldığı bildirdi. Aynı gün 2 Mart'ta T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan, şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.