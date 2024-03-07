Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtı

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok olayla ilgili açıklama yaptı. Tok açıklamasında, "Oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Başına bir şey gelir mi? diye, ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim" ifadelerini kullandı.