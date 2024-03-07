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Bakan Tunç duyurdu: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtı

Geçtiğimiz hafta Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüyle, dört kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından Mısır'a kaçan 18 yaşından küçük T.C. ile annesi Eylem Tok'un buradan da ABD istikametine çıkış yaptıklarının belirlendiğini duyurdu. Bakan Tunç, adı geçenlerin ABD’den Türkiye'ye iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakının hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletildiğini duyurdu.

Semih Bozkuş
22:13 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:32 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Kaza sonrası oğluyla Mısır'a kaçan Eylem Tok, ABD istikametine çıkış yaptı.
Kaza sonrası oğluyla Mısır'a kaçan Eylem Tok, ABD istikametine çıkış yaptı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart Cuma günü bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kazanın ardından haklarında tutuklama kararı çıkarılan ve Mısır'a kaçan 18 yaşından küçük T.C. ile annesi Eylem Tok'un ABD istikametine çıkış yaptığı bildirildi.

Konuya ilişkin gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

ABD'li makamlarla iletişime geçildi

Sosyal medya platformu X'teki hesabından açıklamada bulunan Bakan Tunç, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını hatırlatan Tunç, "Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir." dedi.

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda yeni bir gelişmeyi de duyurdu.

Bakan Tunç, Mısır'a kaçan T.C. ile annesi Eylem Tok'un ABD istikametine çıkış yaptığının belirlendiğini ve bu gelişme üzerine adı geçen kişilerin Türkiye'ye iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakının hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletildiğini belirtti.

Bakan Tunç soruşturma hakkında yeni gelişmeyi duyurdu

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında ‘Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

02.03.2024 tarihinde saat 03:50’de uçakla Mısır’a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye’ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir.

İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."


Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok hakkında açıklama: Yakalama kararı çıkarıldı
Başsavcılıktan ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok hakkında açıklama: Yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasına yönelik yayınlanan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşından küçük sürücünün, adli kolluk görevlilerinden önce olay yerine gelen annesi tarafından kaçırıldığı bildirdi. Aynı gün 2 Mart'ta T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan, şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır" ifadeleri kullanıldı.


#Eylem Tok
#Eyüpsultan
#Kaza
#Mısır
#ABD
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