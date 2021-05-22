Gündem Toprağa gömülü vaziyette 22 kilo eroin ele geçirildi
HAKKÂRİ

Toprağa gömülü vaziyette 22 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Bölük Köyünde toprağa gömülü vaziyette 22 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Toprağa gömülü vaziyette 22 kilo eroin ele geçirildi
Narkotik ekipleri tarafından ele geçirilen eroinler

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada," İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 21.05.2021 günü Yüksekova İlçesi Bölük Köyünde bulunan bir araziye uyuşturucu madde gömüldüğü bilgisi üzerine yapılan hava destekli operasyon neticesinde toprağa gömülü vaziyette; 22.900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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