Kayseri’de 450 polisin katılımı ile Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması yapıldı. 41 bölgede 450 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 672 şahıs sorgulandı, 21 aranan şahıs yakalandı, 2 şahsa Covid-19 karantinasını ihlalden 6 bin 504 TL idari para cezası kesildi, 51 park ve bahçe kontrol edildi, 105 metruk bina kontrol edildi ve bin 952 araç sorgulandı. Ayrıca, 1 Adet çenç oto, 1 adet motor ve şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirilirken, 16 araca trafik yönünden 10 bin 594 TL para cezası uygulandı.
- Uygulamada, çalıntı olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL değerinde olan 1 adet laptop, profesyonel tip fotoğraf makinesi, 4 adet kamera gözü, teleskop, çim biçme makinesi, 3 adet matkap, sahte para tespit cihazı, kamera, tripot, terazi gibi elektronik malzeme ele geçirildi.