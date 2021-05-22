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KAYSERİ

Kayseri’de 450 polisin katılımı ile Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması yapıldı

Kayseri’de 450 polisin katılımı ile gerçekleştirilen Erciyes-4 Huzur Güven Uygulamasında metruk evler ve parklar didik didik aranırken, 5 bin 672 kişi sorgulandı, aranan 21 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Kayseri’de 450 polisin katılımı ile Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması yapıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün operasyonuna 450 polis katıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde Erciyes-4 Huzur Güven Uygulaması yapıldı. 41 bölgede 450 personelin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 5 bin 672 şahıs sorgulandı, 21 aranan şahıs yakalandı, 2 şahsa Covid-19 karantinasını ihlalden 6 bin 504 TL idari para cezası kesildi, 51 park ve bahçe kontrol edildi, 105 metruk bina kontrol edildi ve bin 952 araç sorgulandı. Ayrıca, 1 Adet çenç oto, 1 adet motor ve şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirilirken, 16 araca trafik yönünden 10 bin 594 TL para cezası uygulandı.

  • Uygulamada, çalıntı olduğu değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 12 bin TL değerinde olan 1 adet laptop, profesyonel tip fotoğraf makinesi, 4 adet kamera gözü, teleskop, çim biçme makinesi, 3 adet matkap, sahte para tespit cihazı, kamera, tripot, terazi gibi elektronik malzeme ele geçirildi.

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