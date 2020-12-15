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Gündem Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Sarar çiftini soyan zanlılara 27şer yıl hapis
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Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Sarar çiftini soyan zanlılara 27’şer yıl hapis

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'a (33) yargılandıkları mahkemece nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 27’şer yıl hapis cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
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Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde geçen yıl mayıs ayında yaşanan soygunla ilgili tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov'un yargılanması tamamlandı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra Cemalettin Sarar ile avukatları katıldı.

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Ünlü iş adamı ile eşi rehin alınarak evi soyuldu
  • Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde son savunmasını yapan sanıklar Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov, suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek beraat talebinde bulundu.

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Sarar çiftinin evini soyan soyguncular yakalandı

Sanıklara ceza yağdı


Mahkeme heyeti Sarar çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov’a nitelikli yağma suçundan 14’er yıl, mala zarar verme suçundan 1’er yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 12’şer yıl olmak üzere toplamda 27’şer yıl hapse mahkum etti.

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  • Heyet ayrıca firari sanıklar Dmitri Aricov (31), Alexei Terzinov (37), Ilia Saraci (27) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (41) dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

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