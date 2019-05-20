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Gündem Sarar çiftinin evini soyan soyguncular yakalandı
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İSTANBUL

Sarar çiftinin evini soyan soyguncular yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşinin Eskişehir'deki evlerinde silahla rehin alındığı soyguna ilişkin, "Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık" dedi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik görevlileri ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, iki gün önce Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar'ın evinde meydana gelen soyguna değinen Soylu, şunları söyledi:

"Eskişehir'de bir hırsızlık yapıldı. Bir iş adamının evine, 3-4 kar maskeli hırsızın girmesiyle, eşi ile beraber elleri bağlanarak, kasaları soyularak ve biraz da darbedilerek, hırsızlar oradan kaçtılar, gittiler. Arkadaşlarımıza hemen talimat verdik. Valimiz, emniyet müdürümüz, 48 saat geçmeden... Bakınız kamera yok, şahit yok, kim oldukları belli değil. Biraz önce Bulgaristan İçişleri Bakanı ile görüştüm. Kimliklerini tespit ettik. Sınırımızdan Bulgaristan'a çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattırdık."

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