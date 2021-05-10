Türkiye Hahambaşılığı: Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz

İşgalci İsrail kuvvetlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldıran işgalciler, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi.
İsrail tarafından yapılan saldırılarda 3'ü çocuk 9 sivil katledildi.
Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Hahambaşılığı, İşgalci İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
"Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce ALLAH’tan diliyoruz"
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ramazan bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz;
Bu bağlamda, bir an evvel barışçıl bir çözüm bulunması için ele ele verilmesini ve şiddetin yerini kucaklaşmaya bıraktığı bir mübarek Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce ALLAH’tan diliyor, dua ediyoruz.
Ramazan bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz ; pic.twitter.com/7wz2AFCdBV
Ramazan bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz ; pic.twitter.com/7wz2AFCdBV— Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) May 10, 2021