Türkiye Hahambaşılığı: Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz

İşgalci İsrail kuvvetlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldıran işgalciler, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi.

İsrail tarafından yapılan saldırılarda 3'ü çocuk 9 sivil katledildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Hahambaşılığı, İşgalci İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce ALLAH’tan diliyoruz"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ramazan bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz;

Bu bağlamda, bir an evvel barışçıl bir çözüm bulunması için ele ele verilmesini ve şiddetin yerini kucaklaşmaya bıraktığı bir mübarek Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce ALLAH’tan diliyor, dua ediyoruz.

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Ramazan bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz ; pic.twitter.com/7wz2AFCdBV — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) May 10, 2021

OYNAT 01:21 İşgalci İsrail güçleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ifade edildi. BiP'te paylaş

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DÜNYA İşgalci kuvvetler Mescid-i Aksa'da akşam namazından sonra yeniden cemaate saldırdı

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