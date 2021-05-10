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ANKARA

Türkiye Hahambaşılığı: Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz

Türkiye Hahambaşılığı, İşgalci İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Hahambaşılığı: Kudüste yaşanan son gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz
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İşgalci İsrail kuvvetlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldıran işgalciler, bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi.

İsrail tarafından yapılan saldırılarda 3'ü çocuk 9 sivil katledildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye Hahambaşılığı, İşgalci İsrail kuvvetlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce ALLAH’tan diliyoruz"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ramazan bayramı arifesinde, herbirine saygı duyduğumuz İbrahimi dinler ve kültürler için kutsal olan Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyoruz;

Bu bağlamda, bir an evvel barışçıl bir çözüm bulunması için ele ele verilmesini ve şiddetin yerini kucaklaşmaya bıraktığı bir mübarek Ramazan bayramının sulh ve huzur içinde geçmesini Yüce ALLAH’tan diliyor, dua ediyoruz.

İşgalci İsrail güçleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
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Mescid-i Aksa'nın avlusundan alevler yükseliyor
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Şiddetin dozunu tırmandıran işgalciler, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mescid-i Aksa'nın avlusunda alevlerin yükseldiği görülüyor.

İşgalci kuvvetler Mescid-i Aksa'da akşam namazından sonra yeniden cemaate saldırdı
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