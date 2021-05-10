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Gündem TBMMden İsraile ortak kınama
ANKARA

TBMM'den İsrail'e ortak kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grubu bulunan beş parti, ortak bildiriyle İsrail'i kınadı. Bildiride, "İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz." denildi.

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TBMMden İsraile ortak kınama
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AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP, İsrail'in Filistin'de yaptıklarını ortak bir metinle kınadı ve bütün ülkelere, işgalcilere karşı harekete geçme konusunda çağrıda bulundu.

"Daha fazla vakit kaybetmeden..."

İsrail'in kınandığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyoruz.

Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması; mukaddes mekânların statükosunun korunması için İsrail’e yönelik çağrısına tam destek verdiğimizi ve bu çağrının arkasında bütün BM üyesi ülkelerin kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi yaşanan olaylar ve insanlık suçları bakımından İsrail’e karşı net bir tavır alarak, görevini yerine getirmesini talep ediyor ve destekliyoruz.

İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun daha fazla vakit kaybetmeden etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz."

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