İşgalci kuvvetler Mescid-i Aksa'da akşam namazından sonra yeniden cemaate saldırdı

İşgalci İsrail güçleri, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz hafta namaz kılan cemaate saldırıyla başlayan şiddet eylemleri, bu sabah saatlerinde sürdü.

Hamas'ın Kudüs'teki Sözcüsü Muhammed Hamade, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle "dini bir savaş başlattığını ve bedelinin ağır olacağını" belirtti.

Hamas'a bağlı El Kassam Tugayları, işgalcilerin bugün saat 18.00'e kadar bölgeyi terk etmemeleri durumunda saldırıya geçeceğini açıklamıştı.

İşgalcilere verilen sürenin dolmasının ardından Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Eylemi Hamas üstlendi.

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Söz konusu eylemin ardından havalanan işgalci kuvvetlere bağlı uçaklar, 3'ü çocuk 9 sivili katletti.

OYNAT 01:21 İşgalci İsrail güçleri akşam namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırdı İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate akşam namazından sonra bir kez daha saldırdı. İsrail polisinin saldırısı esnasında çıkan yangın Harem-i Şerif'teki bir ağaca sıçradı. Mescid-i Aksa itfaiyesinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ifade edildi. BiP'te paylaş

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Cemaate yeni saldırı

İsrail polisi, akşam namazından sonra bir kez daha işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı.

Şiddetin dozunu tırmandıran işgalciler, savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı da düzenledi.

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OYNAT 00:49 Fanatik Yahudiler Gazze'den atılan roketlerin ardından panikledi Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Atılan roketlerin ardından Batı Kudüs'te sirenlerin duyulması üzerine, İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs işgalini kutlayan fanatik Yahudiler arasında büyük bir paniğe neden oldu. Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesinde ise sevinç gösterileri düzenlendi. BiP'te paylaş

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