Türkiye ile Zambiya arasında siyasi istişareler yapıldı

Bosna Hersek'te yayımlanan Stav Dergisinde Bojan Budimac imzalı yazıda, İsrail’de çok dilli yayın yapan The Times Of Israel’in İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u hedef alan yazısına tepki gelirken, Fahrettin Altun’a ise destek geldi. Bojan Budimac, “Sahar, aynı zamanda bir tehdit olarak da anlaşılabilecek panik dolu bir ses tonuyla ‘Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Altun ve ekibinin derhal durdurulması gerekiyor. Derhal’ sonucuna varıyor. Sahar'ın, gerçeği nasıl durdurmayı düşündüğü belli değil ama sözcünün mecazi olarak öldürülmesinden yana olduğu açık.” dedi.