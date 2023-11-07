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Türkiye ile Zambiya arasında siyasi istişareler yapıldı

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Türkiye ile Zambiya arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi. Görüşmeler kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ile imzalanan anlaşmaların onay ve uygulama süreçleri ele alındı.

00:22 - 7/11/2023 الثلاثاء
AA
Görüşmede, Bakan Yardımcısı Yıldız, uygulama takip ve inceleme toplantısı için Gundersen'ı Türkiye'ye davet etti. Gundersen de daveti kabul etti.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Yıldız, uygulama takip ve inceleme toplantısı için Gundersen'ı Türkiye'ye davet etti. Gundersen de daveti kabul etti.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile Zambiya Dışişleri ve İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı Etambuyu Anamela Gundersen başkanlığındaki heyetler, Türkiye ve Zambiya arasındaki siyasi istişarelerin üçüncü turu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ile imzalanan anlaşmaların onay ve uygulama süreçleri gözden geçirildi.

Heyetler, bölgesel ve uluslararası alandaki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca görüşmede Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema’nın gelecek yıl Türkiye’yi ziyareti ele alındı.


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