Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze diplomasisi sürüyor: Hollanda ve Çekyalı mevkidaşları ile görüştü

Tüm dünyanın gözü Ankara'daki Gazze görüşmesine çevrildi. Kritik görüşme başladı. Görüşme öncesi basına görüntü veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Gazze'de devam eden katliamlara sessiz kalmayan ve tepkisini her gün dile getiren Bakan Hakan Fidan, kendisine sarılmaya yeltenen Blinken'ı böyle engelledi. Bakan Fidan'ın tepkisi karşısında neye uğradığını şaşıran Blinken'ın yüzündeki ifade bir anda değişti. İşte tarihi görüşmedeki o anlar.