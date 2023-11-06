Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze diplomasisi sürüyor: Hollanda ve Çekyalı mevkidaşları ile görüştü

Hollanda Dışişleri Bakanı Slot - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Arşiv)
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.
"Bölgesel krize dönüşmemeli"
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşına, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak bir çaba harcanması gerektiğini de belirtti.
Karadeniz Tahıl Koridoru da gündemde
Görüşmede Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Bakan Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Koridorunun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.
Bir görüşme de Çekya ile
Spot ile görüşen Bakan Fidan, daha sonra Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile de Gazze için diplomatik temasta bulundu.
Görüşmede Fidan, İsrail'in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı. Ayrıca Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini belirtti.