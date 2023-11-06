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Bakan Güler Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü: Uluslararası askeri iş birliği gelişimine katkıya madalya takdim edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetli olarak Ankara'ya gelen Kazakistan Savunma Bakanı Korgeneral Ruslan Jaksilikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında konuk bakan, uluslararası askeri iş birliği gelişimine olan katkılarından dolayı Bakan Güler'e madalya takdim etti.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
18:18 - 6/11/2023 Pazartesi
DHA
Görüşmede her iki bakan tarafından ‘2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı’ imzalandı.

Görüşmede her iki bakan tarafından ‘2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı’ imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bakan Güler'in Kazakistan Savunma Bakanı Jaksilikov'u karşılamasına ve ikilinin aralarında geçen görüşmeye ait anları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığı’na gelişinde askeri törenle karşıladı. İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Kazakistan Savunma Bakanı Jaksilikov, onur kıtasını ‘Merhaba asker’ diyerek selamladı. Törenin ardından her iki bakan görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, konuk bakan tarafından uluslararası askeri iş birliği gelişimine katkılarından dolayı Bakan Güler’e madalya takdim edildi. Bakanlar Güler ve Jaksilikov, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.


#Yaşar Güler
#Ruslan Jaksilikov
#Milli Savunma Bakanlığı
37 dakika önce
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