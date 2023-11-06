Bakan Güler Kazakistanlı mevkidaşıyla görüştü: Uluslararası askeri iş birliği gelişimine katkıya madalya takdim edildi

Görüşmede her iki bakan tarafından ‘2024 Yılı Askeri İş Birliği Uygulama Planı’ imzalandı.
Milli Savunma Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bakan Güler'in Kazakistan Savunma Bakanı Jaksilikov'u karşılamasına ve ikilinin aralarında geçen görüşmeye ait anları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, konuk bakanı Milli Savunma Bakanlığı’na gelişinde askeri törenle karşıladı. İki bakanın alandaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşların çalındığı törende, Kazakistan Savunma Bakanı Jaksilikov, onur kıtasını ‘Merhaba asker’ diyerek selamladı. Törenin ardından her iki bakan görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, konuk bakan tarafından uluslararası askeri iş birliği gelişimine katkılarından dolayı Bakan Güler’e madalya takdim edildi. Bakanlar Güler ve Jaksilikov, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.