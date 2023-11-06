Bosna Hersek’ten İletişim Başkanı Altun’a destek geldi: Terör devleti İsrail medyası 'derhal durdurulmalı' demişti

Terör devleti İsrail'in tetikçi medyası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef almıştı. Haberde, "Erdoğan'ı devirmek imkansız ama Fahrettin Altun ve ekibi durdurulmalı. Hem de derhal!" şeklinde kullanılan düşmanca ifadeler dikkat çekmişti. Haberde, Altun'un Hamas'ın küresel çapta savunuculuğunu yaptığı iddia edilmişti.





Bosna Hersek'ten Altun'a destek geldi





Bosna Hersek'te yayımlanan Stav Dergisinde Bojan Budimac imzalı yazıda, Türkiye karşıtı söz konusu yazıya ilişkin şu ifadeler kaleme alındı:

“Sahar, bu durumu (başarıyı) Erdoğan'ın ‘Yahudi karşıtlığı söylemini’ terk edip İsrail karşıtı söylemlere dönüştürdüğü tamamen kurgusal bir senaryo ile açıklamaya çalışıyor. Sahar, ‘Devlet fonlarıyla kurulmuş bir propaganda bürosu, yüz milyonlarca dolar bütçesi, yüzlerce çalışanı ve uluslararası ağı bulunan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığını büyük bir ustalıkla yöneten Profesör Altun, Türkiye kampanyasını İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve sistematik olarak sivilleri katlettiği mesajıyla geçmişte Erdoğan'ı dezavantajlı duruma düşüren Yahudi karşıtı söylemleri bu kez tamamen İsrail karşıtı söylemlere dönüştürmeyi başardı’ diye belirtiyor.

Erdoğan'ın ilk kez halka açık bir sahnede dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in yüzüne İsrail hakkındaki gerçekleri söylediği ‘one minute’ olayı 15 yıl önce, Altun'un sadece üniversite profesörü olduğu dönemde gerçekleştiği gerçeğini tamamen görmezden gelen makalenin yazarı, İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'u ‘yeni strateji’nin perde arkasında yer alan yeni bir kişilik olarak tanıtıyor. Sahar, aynı zamanda bir tehdit olarak da anlaşılabilecek panik dolu bir ses tonuyla ‘Erdoğan'ı devirmek mümkün değil ama Altun ve ekibinin derhal durdurulması gerekiyor. Derhal’ sonucuna varıyor. Sahar'ın, gerçeği nasıl durdurmayı düşündüğü belli değil ama sözcünün mecazi olarak öldürülmesinden yana olduğu açık.”







