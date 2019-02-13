Gündem Türkiye ve Rusya Suriyede ortak operasyona mı hazırlanıyor?
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer ÇElik'ten Türkiye ile Rusya ortak operasyon yapacak iddialarına cevap

Türkiye ve Rusya Suriye'de ortak operasyona mı hazırlanıyor?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın terör örgütlerine yönelik ortak operasyon yapacağı yönündeki iddialarıyla ilgili olarak “Terör örgütlerinin çatışmasızlık bölgelerini istismar etmesine yönelik ortak irade var” dedi.

Haber Merkezi Diğer
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Yeni illerde MHP ile ittifak için arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor. 20 il için daha değerlendirme yapılıyor" diye konuştu. Ömer Çelik ayrıca İdlib’de Türkiye ve Rusya’nın terör örgütlerine yönelik ortak operasyon yapacağı yönündeki iddialarıyla ilgili olarak da “Terör örgütlerinin çatışmasızlık bölgelerini istismar etmesine yönelik ortak irade var” dedi.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

İTTİFAK ÇALIŞMASI

Anketlerde bir aday öne çıktığında revizyon söz konusu olur. Önemli olan 31 Mart akşamı en güçlü tablonun ortaya çıkması. İlk aşamada Muğla, Aydın gibi iller kararlaştırılmıştı. Yeni illerde ittifak için arkadaşlarımızın görüşmeleri sürüyor. 20 il için daha değerlendirme yapılıyor. Ankara ve İstanbul'da ortak miting iradesi var. Son karar liderlerin olacak. Hedef ittifakın başarıya ulaşması.

MUHALEFETTE YAŞANAN İSTİFALAR

Hangi partinin içinde ne oluyor bizi çok ilgilendirmiyor. AK Parti iç tutarlılığı olan bir parti. Aynısı MHP'de de var. Kendi içinde entegre olmuş politikalar ittifak ilişkisi kurabilir. Diğer tarafa baktığımızda böyle bir tutarlılık göremiyoruz. Cumhur İttifakı karşıtlığı yüzünden bir araya gelmiş fakat kendi içinde bir tutarlılığı olmayan ittifak var.

İSTANBUL'DA ASKERİ HELİKOPTERİN KAZA KIRIMA UĞRAMASI

Soruşturmalar 3 aşamalı olarak devam ediyor. Adli, idari, genel kurmayın yaptığı soruşturma. Bunlar çok kapsamlı yapılıyor. Sonuç olarak bir zorunlu iniş söz konusu oldu. Kahraman şehitlerimiz kendi canlarını feda ederek vatandaşlarımızı korumuştur. Kahraman şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu tip olaylarda hemen spekülasyonlar olur. Bunda spekülasyon çıkartılacak bir şey yok. Soruşturmayı beklememiz lazım. Herkes müsterih olsun. Bu olay nasıl gerçekleşmiştir hep beraber raporla göreceğiz.

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RUSYA İLE OPERASYON İDDİALARINA AÇIKLAMA

Diplomatik yolların tıkandığı, geleneksel çözüm metotlarının işe yaramadığı bir tablo ile karşı karşıya dünya. Türkiye'nin Rusya ve İran'la yürüttüğü Astana süreci büyük bir başarı. Sağlıklı diyalog ve görüşme trafiği sürüyor. Terör gruplarının boşluklardan istifade etmemesi için Türkiye Rusya ilişkileri önemlidir. Suriye dosyasında güvenli bölge masaya getirilecek.

ABD'NİN ÇELİŞKİSİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARIYOR

Trump'ın Suriye'den çekilme konusundaki yaklaşımı Amerikan güvenlik bürokrasisinde yeterli etkiyi oluşturmuyor. ABD'nin çekilmeye yönelik çelişkisi terör örgütlerine yarıyor.

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