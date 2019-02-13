Ekonomi Bakandan 3üncü havalimanı iddialarına cevap
EMLAK

3'üncü havalimanıyla ilgili safsata haberlere itibar edilmesin

Bakan'dan 3'üncü havalimanı iddialarına cevap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul'da hizmete açılan 3'üncü havalimanıyla ilgili iddialara yanıt vererek, "Bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak bu olacak gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir, bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon euro kira ödemesi yapılacak olan bir 'yap- işlet- devret' projesidir" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan.
​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan.

Sabah saatlerinde Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kentte Bakanlığınca yürütülen projeleri inceledi, ziyaretlerde bulundu. Bakan Turhan, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanının yapılacağı Pazar ilçesi Yeşilköy'de incelemelerde bulunup, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Turhan, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

'SAFSATA HABERLERE İTİBAR EDİLMESİN'

İstanbul'da yapılan 3'üncü havalimanına ilişkin ortaya atılan bazı iddialara yanıt veren ve safsata haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Turhan, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi dünyanın en büyük havaalanını da İstanbul'da yaptık. 42 ay gibi bir sürede hizmete açtık. Bu projeler tabii ki birilerinin gözünü kamaştırıyor, bazıları bu projeleri, bu itibarlı projeleri yıpratmak için bazı yakıştırmalar, bazı ifadeler, açıklamalar yapıyor. Bunlara itibar etmemek lazım. Biz, verdiğimiz sözü yerine zamanında getirmek için gerekli her türlü tedbirleri alarak çalışırız ve yerine getiririz. Bu manada bazı gözde projelerimizi yıpratmak için yapılan yanlış açıklamaları kimseye inandıramaz, kimseye bunları kabul ettiremezler. İstanbul'daki yeni havalimanımızla ilgili olarak bazı haberler gündeme düşebilir; bunlara itibar etmeyin. Bunlar bu ülkenin gücünün, kredisinin, istikrarının sonucu, kamu kaynağı kullanılmadan yapılan ve ülkeye kazandırılan hizmetlerdir. 'Bu hizmetlerin bedeli millete ödettirilecek, o olacak bu olacak' gibi bazı safsata haberler gündeme gelebilir; bunlara itibar edilmesin. Bu havalimanı bir özel yatırımcı şirket tarafından yapılmış, işletmeye açılmış ve her yıl devlete de yıllık 822 milyon euro kira ödemesi yapılacak olan bir 'yap- işlet- devret' projesidir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca özellikle yurt dışı yolcular sözleşmesinde belirtilen sayının üzerinde olması durumunda da, gelir paylaşımı söz konusudur."

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