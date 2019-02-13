Gündem CHPde bir ihraç daha Koltuklu protesto koltuğundan etti
POLİTİKA

CHP önünde koltukta oturma eylemi yapan kişi ihraç edildi

CHP'de bir ihraç daha: Koltuklu protesto koltuğundan etti

Geçtiğimiz yıl yapılan 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını protesto eden partililer kimi zaman istifa etti, genel merkeze yürüdü, kimi zaman da oturma eyleminde bulundu. O dönemde CHP Genel Merkezi'nin önüne koyduğu koltukta tek başına oturma eylemi yapan ve bu nedenle disipline sevk edilen teşkilat üyesi Abbas Canyurt partisinden ihraç edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt CHP Genel Merkez önünde oturma eylemi yapmıştı.
CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt CHP Genel Merkez önünde oturma eylemi yapmıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sadece yerel seçimler öncesinde değil, geçtiğimiz yıl yapılan 24 Haziran seçimlerinin ardından da parti teşkilatı tarafından tepkiyle karşılaşmıştı.

Başarısızlığın faturasını Kılıçdaroğlu'nun ödemesi gerektiği inancındaki parti üyeleri seslerini istifa, yürüme ve genel merkez önündeki oturma eylemleriyle seslerini duyurma çalışmıştı.

CHP yönetimine 'Yeter artık' demişti

O dönemin simge isimlerinden biri de CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt olmuştu.

Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı.

Söz konusu olayı "Bu benim kendimce bir eylem şeklim" ifadesiyle tanımlayan Canyurt, "Partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok, yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri yeter artık" demişti.

CHP'li Abbas'ın oturma eylemi o dönemde oldukça ses getirmişti.

İhraç edildi

Canyurt, bu eyleminin ardından CHP Ankara İl Başkanlığı Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, Canyurt hakkında üyelikten kesin çıkarma kararı verdi.

Canyurt'un ihraç edildiğine dair parti tutanağı.

CHP’li Canyurt, bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin çıkarma cezasını oy çokluğu ile onayladı.

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