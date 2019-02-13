CHP önünde koltukta oturma eylemi yapan kişi ihraç edildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sadece yerel seçimler öncesinde değil, geçtiğimiz yıl yapılan 24 Haziran seçimlerinin ardından da parti teşkilatı tarafından tepkiyle karşılaşmıştı.

Başarısızlığın faturasını Kılıçdaroğlu'nun ödemesi gerektiği inancındaki parti üyeleri seslerini istifa, yürüme ve genel merkez önündeki oturma eylemleriyle seslerini duyurma çalışmıştı.

CHP yönetimine 'Yeter artık' demişti

O dönemin simge isimlerinden biri de CHP Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt olmuştu.

Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde eylem yapmıştı.

Söz konusu olayı "Bu benim kendimce bir eylem şeklim" ifadesiyle tanımlayan Canyurt, "Partimle ilgili herhangi bir problem ve sıkıntım yok, yöneticilerimle sıkıntım var. Böyle bir eylem düşündüm. Koltuk getirdim oturuyorum. Parti yönetimi, genel merkez yöneticileri yeter artık" demişti.

CHP'li Abbas'ın oturma eylemi o dönemde oldukça ses getirmişti.

İhraç edildi

Canyurt, bu eyleminin ardından CHP Ankara İl Başkanlığı Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, Canyurt hakkında üyelikten kesin çıkarma kararı verdi.

Canyurt'un ihraç edildiğine dair parti tutanağı.

CHP’li Canyurt, bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin çıkarma cezasını oy çokluğu ile onayladı.

GÜNDEM CHP önünde 'koltuk' eylemi