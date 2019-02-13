AK Parti ve MHP ittifakı 50 ili yükselebilir - Cumhur İttifaki hangi illerde genişleyecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifak'ının genişletilmesine yönelik görüşmelerle ilgili olarak "20 civarında il üzerinde görüşüyoruz" açıklaması yaptı.
Sayı 50'ye çıkabilir
TGRT Haber'de soruları yanıtlayan Özhaseki, MHP ile yürütülen çalışmalar hakkında yeni bilgiler paylaştı.
"20 civarında il üzerinde görüşüyoruz" diyen Özhaseki, şunları söyledi:
"İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir" dedi. İsmi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır bulunuyor."