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POLİTİKA

AK Parti ve MHP ittifakı 50 ili yükselebilir - Cumhur İttifaki hangi illerde genişleyecek

Cumhur İttifakı 50 ile çıkabilir

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir" ifadesini kullandı. Özhaseki, bu kapsamda AK Parti ile MHP arasındaki heyetlerarası görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifak'ının genişletilmesine yönelik görüşmelerle ilgili olarak "20 civarında il üzerinde görüşüyoruz" açıklaması yaptı.

Sayı 50'ye çıkabilir

TGRT Haber'de soruları yanıtlayan Özhaseki, MHP ile yürütülen çalışmalar hakkında yeni bilgiler paylaştı.

"20 civarında il üzerinde görüşüyoruz" diyen Özhaseki, şunları söyledi:

"İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir" dedi. İsmi geçen iller arasında Ağrı, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Siirt, Zonguldak, Bolu, Yalova, Iğdır bulunuyor."

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