Ukraynalı öğretmen ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı

Ukrayna'dan 6 yıl önce Antalya’ya gelen ve özel okulda öğretmenlik yapan Arina Parasiei, 17 Şubat'ta ailesiyle görüşmek için ülkesine gitti. Parasiei, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle mahsur kaldı. Arina Parasiei, kız kardeşi olan Konya'daki Ukraynalılar Derneği Başkanı Alina Parasiei Göçer ile telefonda görüntülü görüştü.

Ukrayna'daki son durumu anlatan Arina Parasiei, "Ukrayna'da her yerde tehlike durumu var. 5 dakika sonra ne olacağı belli olmuyor. Her zaman tetikteyiz, öylece bekliyoruz. Sirenler çalınca sığınağa gidiyoruz. Bu siren sesleri; en korkunç şey. Sürekli patlamalar oluyor. Eczaneler boş, ekmek almak mümkün değil. Ukrayna'dan dışarıya da çıkamıyoruz. Türkiye'ye dönmek istiyorum. Valizlerim hazır, ama olmuyor işte. Patlama seslerinden gecelerdir uyuyamıyoruz. Havalimanları ve tren istasyonları kalmadı. Füzelerle vuruluyor" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ RUSYA'YA VERMEYECEĞİZ"

Rusların her yeri bombaladığını anlatan Parasiei, "Rus askerlerini görüyoruz burada, onlar da korkuyor, hepsi çocuk. 2004 doğumlu çocuklar burada. Onlar için de üzülüyorum, onlar da korkuyorlar. Onları görünce nefret ya da kavga etmek istemiyorum. Sadece korkuyorum. İki ülke yetkilileri görüşüyor. Rusya bizi huzur içinde bırakırsa güzel bir sonuç olur. Ülkemizi Rusya'ya vermeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Rusya'ya katılmak istemiyoruz. Onların isteği bu olursa da savaş devam eder, bu da korkunç bir şey" şeklinde konuştu.

"HER DAKİKA TELEFONDAN HABER BEKLİYORUZ"

Savaşın başladığını annesinden gelen mesajla öğrendiğini söyleyen Konya Ukraynalılar Derneği Başkanı Alina Parasiei Göçer ise "Mesajı gördüğümde inanamadım. 'Oraya nasıl gidebilirim' diye düşünmeye başladım. Sonra anladık ki Ukrayna'yı her yerden kuşatmaya başlamışlar. Ablam da 17 Şubat'ta ailemizle görüşmeye Ukrayna'ya gitti. Her şey çok güzeldi. Bana 'Ne hediye istersin' diye soruyordu. Orada mahsur kaldı. Dün burada olacaktı ama gelemedi. Morali çok bozuk. 'Psikolog olarak nasıl yardım ederiz' diye düşünüyoruz. Şu an tüm Ukrayna psikolojik travma yaşıyor. Onlara umut vermeliyiz. Her dakika telefondan haber bekliyoruz" diye konuştu.

Konya halkı tarafından verilen yardımları, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'ne ulaştırdıklarını belirten Alina Parasiei Göçer, "Ukrayna Büyükelçiliği bize ihtiyaç listeleri bildiriyor. Biz de topladığımız yardımları gönderiyoruz. Bir de Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Toplanan maddi bağışlar, Ukrayna halkını da çok memnun ediyor. İnşallah, bu savaş bir an önce son bulur. Konya'da da derneğimizi arayıp, Ukrayna'da savaşmak için müracaat eden Türk vatandaşları var. Biz de onları büyükelçiliğe yönlendiriyoruz" dedi.