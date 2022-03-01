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ANTALYA

Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı

Antalya’da yaşayan Eray Güngör’ün Ukrayna’daki ailesini görmeye giden eşi, Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta mahsur kaldı. Zor şartlar altında kısa süreli görüntülü görüşme imkanı bulan çift, bomba ve silah sesleri altında sesli mesaj yöntemi ile haberleşiyor.

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Haber Merkezi İHA
Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı
Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği memleketinde savaşın ortasında kaldı.

Antalya’da yaşayan Eray Güngör, altı yıl önce bir otelde çalışırken Ukraynalı Marianna Siline ile tanıştı. İkili bir süre sonra evlenmeye karar vererek dünya evine girdi. Marianna Siline, 8 Şubat tarihinde çalıştığı otelde izin alarak eşini de alıp memleketi Ukrayna’ya gitti. Güngör 15 Şubat günü işlerinden ötürü eşini ailesinin yanında bırakarak Antalya’ya geri döndü. Bir süre sonra ise Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonu başlayınca bulunduğu Harkov bölgesinden çıkamadı. Evli çift internetin zaman zaman kesilmesinden ötürü güçlükle görüntülü görüşme sağlıyorlar. İkilinin ses kayıtlarındaki görüşmelerinde ise bomba ve silah seslerinin olduğu görüldü.

"Bütün halk korkmuş durumda"

Yaşanılanları anlatan Eray Güngör, “8 Şubat tarihinde berber Ukrayna’ya gittim. Kayınpederim emekli polis olduğu için bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Eşim bunun üzerine bir süre daha kalmaya karar verdi. Ben geri döndüm. Sürekli Rus birlikleri tarafından baskın devam ediyor. Bütün halk korkmuş durumda. Kimse evinden çıkamıyor. Alışveriş merkezleri kapalı bulunuyor. Şanslı olanlar ülke dışına çıktı. Rusya’ya sınır olan yerlerde bu mümkün değil. Buralar Rusya’nın kontrolü altında bulunuyor” dedi.

"Eşimin tren istasyonuna uzaklığı bir buçuk saat mesafede bulunuyor"

Eşi ile görüşmeleri anlatan Güngör, “Daha çok fotoğraflar ve sesli mesajlar üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Görüntülü görüşemiyoruz. İnternet bağlantısı yok. En sağlıklısı sesli mesaj şu anda. Ben eşimin tahliye olması için başvurularda bulundum. Dün saat 15.00’da mesaj geldi, Harkov’dan bir trenin kalkacağını söylediler. Eşimin tren istasyonuna uzaklığı bir buçuk saat mesafede bulunuyor. Oraya gitmesi mümkün değil. Eve hapis olmuş durumda. Evde kalmayı tercih ediyor. Sürekli silah ve bomba sesleri var. Evin salonunda kalıyor. Dört Metrekare alanda yaşamaya çalışıyor” diye konuştu.

Öte yandan, Marianna Siline’nin eşine zaman zaman gönderdiği videolarda caddede tankların ilerlediği, Ukraynalı vatandaşların ise Harkov’da gıda kuyruğunda olduğu görüldü.

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