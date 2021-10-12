Gündem Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİye ait su borusu patladı
İSTANBUL

Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Fatih'te Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı.

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Haber Merkezi AA
Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİye ait su borusu patladı
Ekipler, patlayan boru hattında tamir çalışması başlattı.

Abdülezelpaşa Caddesi'nde İBB'nin Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için yapılan kazı sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patlaması nedeniyle sular metrelerce yükseğe fışkırdı.

TRAFİK AKSADI

Yoldan geçen araçlar ve bölgedeki bazı iş yerleri patlayan borudan fışkıran suyun yaydığı topraktan etkilendi. Fışkıran sular nedeniyle trafikte de bir süre aksama yaşandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti. Ekipler, patlayan boru hattında tamir çalışması başlattı.

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