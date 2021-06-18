Gündem İBB Meclisinde İSKİnin suya yüzde 23lük zam ve Sarıyerdeki arsaların satışı teklifi Cumhur İttifakının oylarıyla reddedildi
İSTANBUL

İBB Meclisi'nde İSKİ'nin suya yüzde 23'lük zam ve Sarıyer'deki arsaların satışı teklifi Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İSKİ'nin yüzde 23'lük su zammı teklifi, Cumhur İttifakı'nın oy çokluğuyla reddedildi. Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.

Haber Merkezi AA
İBB Meclisinde İSKİnin suya yüzde 23lük zam ve Sarıyerdeki arsaların satışı teklifi Cumhur İttifakının oylarıyla reddedildi
İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 23'lük zam içeren teklifini oy çokluğu ile reddetti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Olağanüstü Genel Kurulu, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi

Toplantıda, İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi görüşüldü. Teklifte su fiyatlarına yüzde 23 zam istendi. Ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi.

Mecliste yapılan tartışmalarda CHP’li üyeler, girdi maliyetlerinin artışını öne sürerek zam yapılmasını talep ederken, AK Partili üyeler de zam görüşmelerinin geçen ay yapılan toplantıda verilen karar doğrultusunda kasım ayında görüşüleceğini belirttiler.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifi yapılan müzakerelerin ardından oy çokluğu ile reddedildi.

İSKİ'nin geçen ay yapılan genel kurulunda zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti
EKONOMİ
İSKİ su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti

Sarıyer'deki arsaların satışı da reddedildi

Gündemin bir diğer maddesinde İSKİ'ye ait Sarıyer'deki arsa ve hisselerin satışı da oylama sonucu kabul edilmedi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyeceğini belirterek, şunları ifade etmişti:

"İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte su tarifesinin kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddeyi oy birliği ile onaylayıp ertelemiştik. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek, sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de ilgili maddeyi Cumhur İttifakı olarak reddedip kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek."

Tevfik Göksu'dan İstanbullulara müjde: Kasım ayına kadar suya zam yok
OYNAT 01:06
Tevfik Göksu'dan İstanbullulara müjde: Kasım ayına kadar suya zam yok
İSKİ Genel Kurulu'nda kasım ayında görüşülmesi istenilen kararların İBB tarafından, ivedilikle olağanüstü genel kurula getirildiğini söyleyen İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 'Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek' dedi.


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