Karaborsaya düştü: İstanbul'da ulaşımda "İstanbulkart" krizi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1.5 milyon İstanbulkart alımı için ihale açtı. İBB iştiraki BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "Eskiden bir İstanbulkart birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyordu. Ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkart'ın sadece bir kişi tarafından HES koduyla eşleştirilmiş olması gündeme geldikten sonra kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu." diyerek kart sıkıntısının nedenini açıkladı.

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı için İstanbulkart gerekiyor. Pandemi önlemleri kapsamında HES kodu eşleştirme zorunluğu nedeniyle İstanbulkart kişiye özel hale geldi. Bununla birlikte İstanbulkart'a talep artınca gişeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Biletmatiklerde ise "İstanbulkart yoktur" yazısı ile karşılaşılıyor.

REKLAM

Kart sıkıntısı nedeniyle İBB yeni kart ihalesi açtı. İBB iştiraki BELBİM AŞ.'nin düzenlediği ihale 1 Kasım'da yapılacak. İhaleyle 1,5 milyon İstanbulkart alımı yapılacak.

GÜNDEM HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak’tan itibaren kullanılamayacak



"TEDARİĞİMİZ 4,5 MİLYONDU ŞU AN 6,5 MİLYON OLDU"

BELBİM Genel Müdürü Yücel Karadeniz'e göre, kart eksikliğinin sebebi HES kodu zorunluluğu. Karadeniz, normalde her yıl 4,5 milyon kart tedarik edilirken, bu yıl 6,5 milyon kadar kart tedariği gerçekleştiğini söyledi.

Karadeniz, "Diğer yıllara göre özellikle, HES kontrolünden kaynaklanan bir kart kullanım sayısında artış var. Bu artışı göz önüne alarak, yeni ihalelerimizi güncelledik. Biliyorsunuz eskiden bir İstanbulkart birden fazla kişi tarafından kullanılabiliyordu ama özellikle Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yönergelerle bir İstanbulkartın sadece bir kişi tarafından HES koduyla eşleştirilmiş olması gündeme geldikten sonra kullanılan İstanbulkart sayısında bir artış oldu. Bu artış karşısında tedarik sürecimizi yönetiyoruz. Rutinlerimiz yaklaşık 4,5 milyondu şu an 6,5 milyon kadar kart tedariği gerçekleşti. Bazı kötü niyetli kullanımlar oluyor özellikle vatandaşlar HES eşleştirmesi yapmakta zorlanıyorlar. Bundan dolayı biletmatiklerimizden İstanbulkart alıp topluca eşleştirme hizmeti adı altında vatandaşlardan karaborsa paralar alıp İstanbulkart satmaya yeltenen insanlar oldu. Bunu önleyebilmek için İstanbulkart tedariğimizi makinalardan daha çok yüz yüze kanallarımıza doğru yönlendirdik" dedi.

REKLAM



"TAKSİ KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

İstanbulkart alamadığını belirten Muhammet Eren Saygın, taksi kullanmak zorunda kaldığını belirtti. Saygın, "İl dışından geldim. Kesinlikle metroya binemedim. Çok sorun yaşadım o yüzden taksiye binmek zorunda kaldım. Maddi olarak da ben sorun yaşadım. Her yer İstanbulkart satmıyor. İnsanlar çok sorun çekiyor bu durumdan. Ben de çok sorun çektim. İstanbulkart vermediği için giremiyoruz. Bazı yerlerde satılıyor büfe gibi yerlerde ama metro girişlerinde öyle bi olasılık yok. Sadece 2 bilet veriyor ona HES kodu yükleyemiyorsunuz. Güvenlikle problemler yaşıyorsunuz" diye konuştu.

FOTOĞRAF 18 Avcılar'da da İstanbul Kart Dolum Merkezi önünde de günlerdir uzun kuyruklar oluştu. Eşlemeyi, internet üzerinden yapamadıklarını söyleyen bazı vatandaşlar, soğuk havada saatlerce sıra beklemekten yakındı. Bazı vatandaşlar ise ise gişede yalnızca 2 kişi çalıştığı için sıranın yavaş ilerlediğini, sayının artması gerektiğini söylediler. 2 saat kuyrukta beklediğini söyleyen Fatma Kara, “İnternetten yapılmıyor. Olmuyor yani. Kaç defa denedim uymuyor bir türlü. Hata veriyor. Belki benimki eski olduğu içindir bilemiyorum. Bu soğukta bekliyoruz. Belki bizim iyiliğimiz için yapılan bir şey ama bu sefer de farklı oldu işte. Hepimiz hastalanacağız. Belli yaş üzerinde insanlarız sonuçta” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, “1 saat oldu hala sıra gelmedi. Kuyruk uzun. Yaşlılar çok fazla var. Perişan oluyorlar. Gişede 1 kişi çalışıyor. 1 kişi çalıştıkları için hiç yürümüyor” dedi. Hatice Kırklı ise, “2 saat oldu kuyruktayım. Ayaklarımız üşüdü artık. Hava çok soğuk. HES kodunu eşleyeceğim son günmüş. Ben internetten yapılabildiğini bilmiyordum. Bilseydim gelip burada saatlerce beklemezdim. Bilemedik yani. Mecbur bekliyoruz” diye konuştu. Kadıköy'de de İstanbulkart başvuru noktalarında yoğunlukluklar yaşandı. Yağmur altında bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta uzun süredir beklediğini söyleyen Ayşe Durmaz “Madem böyle bir şey yaptılar daha kolay bir yöntem bulabilirlerdi. Mecbur bekliyorum yoksa toplu taşımayı kullanamayacağız” diye konuştu. Sırada bekleyen Bülent Turan da “İstanbul’a yakışmayan bir sıra bu.Yağmurun altında bu kadar insanı bekletmenin bir manası yok..2-3 tane çalışan koysalar bu kadar kuyruk olmaz” diye konuştu. Yarın son gün: İstanbulkart HES Kodu eşleştirmeleri için uzun kuyruklar oluştu Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu yarın başlıyor. HES kodlarını kartlarıyla eşleştirmede son güne kalanlar İstanbulkart Dolum Merkezleri önünde kuyruklar oluşturdu. Eşlemesini yapmayanlar yarından itibaren kartlarını toplu taşımada kullanamayacak. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"BELEDİYENİN BUNA EL ATMASI LAZIM"

Ekrem Almalı ise, "Belediyenin sorumluluğu altında olduğu için belediyenin buna el atması lazım. Bu çözülmeyecek bir problem değil. Gerekirse insanların buraya HES kodlarını gireceği sistem oluşturulabilir" ifadelerini kullandı. Hasan Bağcı kartların daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Büyük bir sıkıntı bu kart olmaması. Belediyenin kart olayını daha fazla aktifleştirmesi lazım, her yerde kartları bulundurması lazım. Dolum yerlerinin daha fazla olması lazım" diye konuştu