Gündem İBB binasındaki 15 Temmuz Şehitleri Köşesi şimdi de sevgililer günü kutlamalarına sahne oldu
İSTANBUL

İBB binasındaki 15 Temmuz Şehitleri Köşesi şimdi de 'sevgililer günü' kutlamalarına sahne oldu

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenibosna’daki yerleşkesi içinde oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrilmişti. Eski haline döndürülmeyen köşe, şimdi de balonlarla süslenerek 'sevgililer günü' kutlamalarına sahne oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz Şehitleri Köşesi, sevgililer günü köşesi oldu.
15 Temmuz Şehitleri Köşesi, sevgililer günü köşesi oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait binada, “Bu vatan kahraman şehitlerine minnettardır. Unutmayacağız” yazısının ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturulmuştu.

2021’e girmeden önce balonlar ve ışıklarla süslenerek yeni yıl köşesine dönüştürülen ve daha sonra eski haline döndürülmeyen duvar, şimdi de 'sevgililer günü' kutlamalarına sahne oldu. Kırmızı balonlarla kalp şeklinde süslenen köşede, İBB’nin reklamı yapıldı.

İBB binasındaki 15 Temmuz Şehitleri köşesi yeni yıl kutlama panosuna çevrildi
GÜNDEM
İBB binasındaki 15 Temmuz Şehitleri köşesi yeni yıl kutlama panosuna çevrildi
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