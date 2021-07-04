Gündem Üst geçidi kullanmayan arkadaşlarını hem uyardı hem de kaza anını saniye saniye kaydetti
İSTANBUL

Üst geçidi kullanmayan arkadaşlarını hem uyardı hem de kaza anını saniye saniye kaydetti

Büyükçekmece'de D-100'de 50 metre ileride üst geçidi kullanmayan 2 hemşire yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada hızla gelen otomobil, bir hemşireye çarparak ağır yaraladı. Kaza anı arkadaşını üst geçidi kullanması konusunda uyaran arkadaşı tarafından kaydedildi. Kaza öncesinde, "Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak" gibi konuşmalar da kayda yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Üst geçidi kullanmayan arkadaşlarını hem uyardı hem de kaza anını saniye saniye kaydetti
O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kaza dün akşam saat 18.00 sıralarında D-100 Büyükçekmece Güzelce Mevki'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanede çalışan 3 hemşire arkadaş mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek için yola çıktı.

Hemşirelerden ikisi hemen yanlarında duran üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek istedi. Arkadaşlarının defalarca uyarmasına rağmen iki kadın araçların hızla geçtiği yoldan karşıya geçmeye başladı.

50 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada, otomobilin hızla vurmasıyla ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

KAZA ANINI ARKADAŞLARI KAYDETTİ

Yaşanan kaza anı cep telefonuna yansıdı. 2 arkadaşını üst geçitten geçme konusunda uyaran kadın o anları kaydetti.

Defalarca üst geçidi kullanmalarını için arkadaşlarını uyaran kadın, kaza anını saniye saniye kaydetti.

Kaza öncesinde, "Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak" gibi konuşmalar da kayda yansıdı.

İstanbul caddelerinde terör estiren düğün konvoyuyla polis arasında nefes kesen kovalamaca
GÜNDEM
İstanbul caddelerinde terör estiren düğün konvoyuyla polis arasında nefes kesen kovalamaca

Müşteri kılığına giren polisten değnekçiye suçüstü
GÜNDEM
Müşteri kılığına giren polisten değnekçiye suçüstü

Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Beş yaşındaki çocuğu yaralayıp kaçtı
GÜNDEM
Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Beş yaşındaki çocuğu yaralayıp kaçtı
Abone Ol Google News
O baba tutuklandı

O baba tutuklandı

Oğlunu araçtan sarkıttı: Savunması 'pes' dedirtti.
Müsilaj burayı teğet geçti

Müsilaj burayı teğet geçti

İstanbul'a 2 saat: El değmemiş doğasıyla ilgi çekiyor.
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Bakan Bilgin'den 'Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği' açıklaması.

​Sağlık Bakanı Koca'dan aşı açıklaması.

​'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı.

Terör örgütünün uyuşturucudan 3,5 milyar lira gelir sağlaması engellendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.