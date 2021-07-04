Pompalı tüfekle dehşet saçtı: Beş yaşındaki çocuğu yaralayıp kaçtı

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaşayan ve doğumu sırasında annesi Hamide Saka’yı kaybeden 5 yaşındaki Mehmet Ali Ağamak, 17 Mayıs akşamı oyun oynamak için sokağa çıktı. Bu sırada aynı sokakta oturan Ahmet B, kardeşi Cumali B. ile husumetlileri Cumali Karataş, tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eve girip, balkona çıkan Ahmet B, pompalı tüfeği sokağa doğrultup rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada sokakta olan komşularının oğlu Mehmet Ali Ağamak’ın göğsüne isabet etti. Çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmet B. ise tüfeği evin bahçesine atıp kaçtı.

DHA



SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Ailesinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdüğü ve hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Mehmet Ali Ağamak, daha sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Mehmet Ali Ağamak, geçen ay taburcu oldu.

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DHA

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTI

Öte yandan, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis, ablukaya alınan mahalledeki birçok eve baskın yaptı ancak şüphelinin izine rastlanmadı. Şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında polis, kavgaya karıştığı öne sürülen Cumali B’nin Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipleri görüp kaçan Cumali B., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

TÜFEĞİ KENDİSİNİN ATEŞLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Emniyete götürülen Cumali B., ifadesinde, tüfeği kendisinin ateşlediğini belirterek, “Cumali Karataş ile alacak verecek konusu vardı. Bu nedenle tartışıyorduk. Kavga esnasında bize silah doğrulttukları için ateş ettim. Yanlışlıkla başka bir çocuğa isabet etti. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım” dedi.

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DHA

ASIL FAİL ARANIYOR



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cumali B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın asıl faili olduğu değerlendirilen Ahmet B.’yi yakalama çalışmaları sürüyor. Küçük çocuğun ailesinin ise şikayetçi olmadığı kaydedildi.

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