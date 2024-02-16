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Vahşetin durması için diplomasiye devam

Mısır’la olumlu havanın bölge istikrarına katkı sunacağını kaydeden Fidan, İsrail vahşetinin durması için yoğun diplomasiyi sürdüreceklerini vurguladı: İsrail'in sadece insanlık vicdanında lekelenmekle kalmayıp hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:12 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hakan Fidan.
Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistanlı mevkidaşı İlia Darçiaşvili’yi kabul etti. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye-Gürcistan ilişkilerini daha ileri götürmek için her iki tarafın elinden geleni yaptığını belirten Fidan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısının hazırlıklarını görüştükleri, Karma Ekonomik Konseyi’nin bir sonraki toplantısının yakın zamanda yapılması talebini ilettikleri bilgisini verdi.

İSRAİL ARTIK DURMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretine de değinen Fidan, iki ülke arasındaki olumlu havanın bölge istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı. “Gazze meselesi, Filistin-İsrail barışı ve Filistin devletinin kurulması” konularının görüşüldüğünü anlatan Fidan, İsrail’in Refah saldırılarıyla

ilgili şöyle konuştu: “Karadan bir müdahalenin daha fazla sivil katliamına yol açacağı konusunda uluslararası camia tek ses olmuş durumda. Bütün ülke ve liderler İsrail'i uyarıyor. Yani özellikle Refah bölgesine bir saldırı olmaması konusunda ciddi uyarılar var. İsrail'in bir an önce bu uyarıları dikkate almasını bekliyoruz.”

HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

“Özellikle Uluslararası Adalet Divanı’nın almış olduğu ihtiyati tedbir kararının bir an önce uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye benzer düşüncedeki ülkelerle yoğun diplomasi faaliyeti içinde olmayı sürdürecek. Diplomasinin bütün sınırlarını son limitine kadar kullanarak bu vahşetin bir an önce durmasının, İsrail'in sadece insanlık vicdanında lekelenmekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya bir an önce çarptırılmasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz.”

Lahey’de soykırım sunumu

Gazze'deki soykırımı uluslararası kamuoyunun gündeminde tutan Türkiye'den yeni bir adım geliyor. Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararının uygulanması için tanınan sürenin bitimi olan 26 Şubat'ta Lahey'de sunum yapacak. Sunumun içeriği, İsrail'in hukuk dışı işgali ve sonuçlarına ilişkin olacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, 26 Şubat'ta TBMM heyetinin de Lahey'de bulunacağını ve yargılamayı izlemeye devam edeceğini kaydetti.



#Hakan Fidan
#Diplomasi
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#Lahey
#Gazze
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