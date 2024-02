Vahşetin durması için diplomasiye devam

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistanlı mevkidaşı İlia Darçiaşvili’yi kabul etti. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye-Gürcistan ilişkilerini daha ileri götürmek için her iki tarafın elinden geleni yaptığını belirten Fidan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin müteakip toplantısının hazırlıklarını görüştükleri, Karma Ekonomik Konseyi’nin bir sonraki toplantısının yakın zamanda yapılması talebini ilettikleri bilgisini verdi.

ilgili şöyle konuştu: “Karadan bir müdahalenin daha fazla sivil katliamına yol açacağı konusunda uluslararası camia tek ses olmuş durumda. Bütün ülke ve liderler İsrail'i uyarıyor. Yani özellikle Refah bölgesine bir saldırı olmaması konusunda ciddi uyarılar var. İsrail'in bir an önce bu uyarıları dikkate almasını bekliyoruz.”

“Özellikle Uluslararası Adalet Divanı’nın almış olduğu ihtiyati tedbir kararının bir an önce uygulanmasını bekliyoruz. Türkiye benzer düşüncedeki ülkelerle yoğun diplomasi faaliyeti içinde olmayı sürdürecek. Diplomasinin bütün sınırlarını son limitine kadar kullanarak bu vahşetin bir an önce durmasının, İsrail'in sadece insanlık vicdanında lekelenmekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya bir an önce çarptırılmasının mücadelesini vermeye devam edeceğiz.”