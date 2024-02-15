Katliam bitene kadar her yerde Gazze!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakanlıktaki toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın görevi devraldığı Haziran 2023'ten 31 Aralık sonuna kadar 212 bin 950 km yol yaptığını ve bunun dünyanın etrafında 5 tur atmaya eşdeğer olduğunu anlatan Keçeli, 1 Ocak'tan bu yana oldukça yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü kaydetti. Fidan'ın 16-18 Şubat tarihleri arasında da Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını belirten Keçeli, burada 20 ikili görüşme yapacağını ve Münih'te Gazze'deki insani trajediyle ilgili mesajlar vereceğini vurguladı.





GAZZE İÇİN ÖZEL PANEL

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 2023'te düzenlenmediğini hatırlatan Keçeli, bu yıl 1-3 Mart'ta üçüncüsü düzenlenecek ADF ile iligili bilgi verdi. Keçeli, “Bu yılki ana tema ‘Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak’ bu ana tema altında; yapay zekadan arabuluculuk konularına, bölgesel meselelerden gıda krizine çok sayıda toplantı yapılacak. Şu aşamada 40 panel düzenlenmesini öngörülüyor. Bu paneller arasında Gazze için de yüksek düzeyli özel bir panel olacak” dedi. ADF’ye 21 devlet ve hükümet başkanı ile 59'u dışişleri olmak üzere 80'den fazla bakanın katılması bekleniyor.





TAHLİYELER SÜRÜYOR

Gazze'de yaşananların artık sözle ifade edilemez bir hale geldiğine dikkat çeken Keçeli, “Büyük olasılıkla İsrail uluslararası hukuk bakımından, işlenmiş olan, işlenmesi mümkün bütün suçları bu işin sonunda işlemiş olacak” diye konuştu. Türkiye'nin şu ana kadar Gazze'ye 34 bin ton insani yardımda bulunduğu bilgisini veren Keçeli, bunlardan 7 bin 400 tonunun ve 32 ambulansın deniz ve hava yoluyla Mısır’a, oradan da Gazze'ye sevk edildiğini belirtti. Gazze'den bugüne kadar 1359 Türk, KKTC vatandaşının ve yakınlarının tahliye edildiğini aktaran Keçeli, “Şu anda tahliye işlemlerini takip ettiğimiz 1097 kişi var, hepsi vatandaşımız değil” dedi.





ABD’YE IKI ÇAĞRI: PKK iLE BAĞI KES FETÖ’DE ADIM AT

Türkiye'nin ABD'den F-16 alımıyla ilgili “Dosyayı Milli Savunma Bakanlığı’na devrettik” diyen Keçeli, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik soruya şu cevabı verdi: “İsveç'in NATO üyeliği, F-16 sürecinin tamamlanmış olması, iki müttefik ülke için yeni bir fırsat penceresi sunması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin ABD’den beklentisi çok açık. Amerika'dan PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla olan ilişkisini tamamen sonlandırmasını istiyoruz. Ülkenin güvenliğini tehdit eden, başkentinde bomba patlatmaya çalışan, askerlerini, sivillerini şehit eden bir terör örgütüne destek veremezsiniz. Diğeri de FETÖ meselesini ciddiyetle ele alıp bu konuda adım atması. ABD'nin Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı duyması halinde ilişkiler daha da kuvvetlenecektir.”



