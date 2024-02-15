Bakan Fidan: İsrail'in hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı
Ilia Darçiaşvili
ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"Mücadeleye devam edeceğiz"
"Mücadeleye devam edeceğiz"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamasında,
"Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz"
dedi.
Bakan Darçiaşvili ise toplantıda,
"Ülkelerarası potansiyelin tam kapsamlı şekilde kullanılabilmesi yönünde ilgili kurumlarımız arasındaki çalışmalar devam edecektir"
şeklinde konuştu.
"Libya konusunda mutabık kalındı"
"Libya konusunda mutabık kalındı"
Fidan, Libya konusunda da yakından çalışılması gerektiği hususunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin prensip kararında mutabık kaldığını belirterek şöyle devam etti:
"Öteden beri zaten Mısır'ın hem diplomasi hem istihbari kurumlarıyla karşılıklı bu konuda görüş alışverişlerimiz oluyordu ama Libya'ya daha fazla nasıl olumlu katkı görebiliriz, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Afrika'da çatışmaların önlenmesi konusunda genel bir mutabakat var. Başta Sudan olmak üzere, iki ülkenin yakından çalışabileceği buradaki çatışmaların durdurulması sona erdirilmesi konusunda ne türden bir yaklaşım sergilenebilir, ona da değinildi. Aynı zamanda Somali'nin son günlerde biraz tartışmaya açılan detayına da girmek istemediğim toprak bütünlüğüyle ilgili problemler var. İki ülke bu konuda kendi ortak yaklaşımlarının benzerliği üzerinden nasıl bir ortak hareket tarzı geliştirir, bu konuyu da görüşme imkanları oldu liderler arasında."
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1 saat önce