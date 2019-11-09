Gündem Vali Yerlikayadan Fatihte ölen kardeşler için talimat Defin hizmetleri konusunda her türlü yardım valilikçe yapılacak
İSTANBUL

Vali Yerlikaya’dan Fatih’te ölen kardeşler için talimat: Defin hizmetleri konusunda her türlü yardım valilikçe yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Fatih’te ölen 4 kardeş için talimat verdi. Vali Yerlikaya’nın talimatıyla, kardeşlerin cenazelerinin nakil ve defin hizmetleri konusunda gerekli her türlü yardım valilikçe yapılacak.

Haber Merkezi İHA
Fatih't 4 kardeş, siyanür içerek intihar etmişti.
Fatih't 4 kardeş, siyanür içerek intihar etmişti.

Fatih’te 5 Kasım günü saat 22.45 sıralarında 4 kardeş aynı evin içerisinde hayatını kaybetmişti. Siyanürle intihar ettiği düşünülen kardeşlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

  • Kardeşlerin defin işlemleri için İstanbul Valiliği harekete geçti. Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Vali Ali Yerlikaya’nın talimatıyla; Adli Tıp Kurumu otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra, cenazelerin nakil ve defin hizmetleri konusunda gerekli her türlü yardım valilikçe yapılacak.

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