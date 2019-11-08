Gündem Fatihte 4 kardeşin ölümüne ilişkin 35 yıllık arkadaşları konuştu
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Fatih'te 4 kardeşin ölümüne ilişkin 35 yıllık arkadaşları konuştu

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin 35 senelik aile dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, cenazelerin kendisine verilmesi için savcılığa başvuruda bulundu. Alkan, "Avukatımla da geldim, dilekçede yazdık. Cenazeleri almak istiyoruz" dedi. Alkan, "Oya, 'Ben ölsem bu kardeşlerim ne yapar? Abim çalışmıyor, kardeşlerim de öyle. Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti bir sene evvel" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Aydın Egemen ile gelen Serpil Alkan, konuştu.
İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Aydın Egemen ile gelen Serpil Alkan, konuştu.

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin yakın dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, cenaze defin ruhsatı için başvuruda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Aydın Egemen ile gelen Serpil Alkan, konuştu.

"Kardeşten öteydi dostluğumuz"

Alkan, "Oya, Kamuran, Cüneyt ve Yaşar Yetişkin'in 35 senelik aile dostlarıyım. 7-8 sene Oya Tekin ile dans grubunda çalıştık. Daha sonra Kamuran 1-2 ay bende çalıştı. Dans grubu kendim ayrı kurmuştum. Öyle başladı arkadaşlığımız, ama bizim kardeşten daha öteydi dostluğumuz" dedi.

DHA
Fatih'te ikisi kadın 4 kardeşin cansız bedenleri bulunmuştu.

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"Onlar olduğunu öğrenince şoka girdim"

Kamuran Yetişkin ile en son bir hafta evvel telefonla görüştüklerini anlatan Alkan, "Bana, 'Bir sen varsın dostum. Benim başıma bir şey gelirse, biliyorum sen peşimde dolaşacaksın' dedi. Yani bana vasiyette bulundu. 'Sen benim akrabamsın, kardeşimsin. Keşke iki kardeşim yerine sen olsaydın başımızda' dedi. Bir haftadır yazışamadık. Ben de yeni kaset çıkarmıştım, klip çektik geçen hafta. O yoğunlukta ben arayamadım bir haftadır. Bir gün evvel akşam da aklıma geldi, 'ne oldu bu kız aramıyor, öldü mü, kaldı mı' dedim. Dün sabah televizyonda görünce ben inanamadım soyadını duyunca. Fatih bölgesi deyince böyle sanki televizyona yapıştım. O kadar kötü oldum. 'İnşallah Allah'ım bunlar değildir' dedim. Onlar olduğunu öğrenince şoka girdim" diye konuştu.

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Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

'Ben ölürsem onları da öldürürüm' demişti bir sene evvel

Oya Yetişkin'in, Mimar Sinan Okulu'nda modellik yaptığını söyleyen Alkan, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasına şöyle devam etti:


  • "Annesi vefat ettikten sonra bayağı bir borçlanmıştı. Annesinin de borçları vardı. 'Kredi çektim Serpil. Ama bayağı bir ödedim, 3-4 sene kaldı emekliliğime' demişti. Durumları çok kötüydü. Kız kardeşi bayağı bir kiloluydu, 130 kilo falandı. Abla kardeş bunlar devamlı depresyon ilacı içiyorlardı. İnsanlardan nefret ediyorlardı. En son konuştuğumuzda, 'İnsanlar çok hain Serpil, insanlardan nefret ediyorum. Hayvanlar daha iyi. Keşke benim kardeşim sen olsaydın' demişti. Oya, 'Ben ölsem bu kardeşlerim ne yapar? Abim çalışmıyor, kardeşlerim de öyle. Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti bir sene evvel.Yani böyle bir şey tasarlandığının jetonu sonradan düştü bana. 'Ben ölürsem onları da öldürürüm' demişti bir sene evvel. 'Günah, bunların ne günahı var? Öleceksen bunları neden götürüyorsun? 'dedim. Kızdım hatta ona yapma öyle şeyler dedim. Ev sahibi çıkarmak istiyordu, kirayı artırmışlar. Bir ekmeğe bile muhtaç durumdalardı. Ben elimden gelen her şeyi yapıyordum. En son dün duydum 600 lira elektrik parası gelmiş, kesmişler. Çok acı bir şey."

"Gelin cenazeyi kaldıralım"

Babasının, annesinden sonra başka bir evlilik daha yaptığını ve 4-5 kardeşleri daha olduğunu iddia eden Serpil Alkan, "Rica ediyorum onlardan. Gelin cenazeyi kaldıralım. Ben avukatımla da geldim, dilekçede yazdık. Cenazeyi almak istiyoruz" dedi.

Avukatı: Başvurumuzu yaptık

Avukat Aydın Egemen ise Serpil Alkan'ı 20 yıldır tanıdığını belirterek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı'na müraacat ettik. Bu kardeşlerin, kimsesiz ve sahipsiz olarak kabul edilmemesini istiyoruz. Bu cenazeyi istiyoruz. Bütün defin işlemlerini biz yapacağız. Çok onurlu insanlar, kalabalığın içinde yalnızlar. Serpil hanımın hem bir dostu hem de avukatı olarak elimden geleni yapıyorum" dedi.

Serpil Alkan'ın savcılığa ifade verdiği de öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih'te Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında oturan 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in önceki gece cansız bedenleri bulunmuştu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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