Gündem Siyanür dehşeti
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Siyanür dehşeti

İstanbul Fatih’te kapısına ‘Dikkat siyanür var’ yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2’si kadın 4 kardeşin, ön otopsi raporu açıklandı. Yaşları 48 ile 60 arasında değişen kardeşlerin kanında siyanür bulundu. Dört kişinin, siyanürü suya karıştırıp, içtikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

İstanbul Fatih'te bir evde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin kanında siyanüre rastlandı. Kardeşlerin, ön otopsi raporunda siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. 48 ile 60 yaş arasındaki 4 kardeşin anne-babalarının ölümünün ardından birlikte yaşadıkları evde bulunan su bardakları, siyanürü suya karıştırıp, içtikleri ihtimali üzerine incelemeye alındı.

DİKKAT SİYANÜR VAR, POLİSİ ARAYIN!

Korkunç olay, önceki gece Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Kapıda, ''Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin'' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SUYA KATARAK İÇMİŞLER

Borçlarından dolayı sıkıntıda olan kardeşlerden bazılarının son dönemlerde antidepresan ilaçlar kullandıkları öğrenildi. Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri belirlendi. Kesin otopsi sonucu daha sonra Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacak.

  • Biri obezite diğeri sara hastasıydı

    • Kardeşlerden Cüneyt Yetişkin’in kuryelik yaptığı, Kamuran Yetişkin’in obezite, Yaşar Yetişkin’in ise sara hastası olduğu öğrenildi.

  • Arkadaşları teşhis etti

  • Evde bulunan 4 cenaze Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
  • Birinci dereceden akrabaları olmadığı ve tanıdıklarının Mersin’de yaşadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i, Oya'nın iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.
  • Maaşıma haciz koydular dedi
  • Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Yusuf Deniz konuştu. Yusuf Deniz, en son cumartesi günü müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin’in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, “Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son cumartesi günü akşamüzeri saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, ‘Bunların telefonu kapalı’ dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya. En son cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana ‘Maaşıma haciz koydular” diye konuştu.
  • BEDAŞ kapıya dayandı!
  • Evin 2 aydır fatura ödenmediği gerekçesiyle BEDAŞ ekipleri evin elektriğini kesti. Ekiplerin durumdan habersiz olduğunu ileri süren BEDAŞ, daireye yeniden elektrik verildiğini açıkladı.

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