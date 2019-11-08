Ölüm sebebi yüzde 100 siyanür

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlattığı soruşturmada cesetlerde öldürücü dozda siyanür bulgusuna rastlandığı öğrenildi. 4 kardeşin “zehirli meyve suyu içtiklerine” dair herhangi bir bulguya rastlanılmadı.
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNE SORUŞTURMA
- Adli Tıp’da yapılan otopside ölümlerin ardışık olup olmadığına (peş peşe, aynı anda, aradaki saat dakika farkı) ilişkin araştırmanın sürdüğü ve ön raporun henüz çıkmadığı öğrenildi. Savcılık, ‘Dikkat siyanür var’ yazılı notun evin dış kapısında değil salon kapısında asılı olduğunu tespit etti. Biri kadın biri erkek iki kardeşin salonda, diğer iki kardeşin ise farklı odalarda yatar vaziyette bulunduğu ve kardeşlerden birinin diğerlerinden farklı olarak yüzüstü yattığı tespit edildi. Öte yandan EPDK, evin elektriklerinin kesilmesiyle ilgili olarak dağıtım şirketi hakkında soruşturma başlattı.