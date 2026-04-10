Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne kayyım atandı

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'ne kayyım atandı

23:4110/04/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklanan Remzi Sanver.
Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma’ ile ’suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla tutuklanan Remzi Sanver.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver’in tutuklanmasının ardından derneğin genel kurulunu gerçekleştirmemesi gerekçesiyle mahkeme tarafından kuruma kayyım atanmasına karar verildi.

Can Holding soruşturması kapsamında Marmara Kapalı Cezaevi’nde yatan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver’in tutuklu bulunmasının nedeniyle genel kurul yapamaması üzerine Ali Rıza Aral, mahkemeye başvurdu.

3 ay içinde genel kurul yapılmadığı için Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyım atandı.

"Dernek Başkanlığına seçim yapılması şarttır"

Aral tarafından Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne verilen şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Davalılardan Remzi Sanver, 17 Ekim 2025 tarihinde hakkında ileri sürülen iddialar sebebiyle tutuklanıp, cezaevine konulmuştur. Bu suretle Dernek Başkanlığını ifa edemez haldedir. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Tüzüğünün 28’nci maddesi hükmü "Büyük üstatlık makamı, ölüm, istifa veya başka bir sebeple boşaldığı takdirde 3 ay içerisinde Büyük Loca toplantıya çağrılır ve Büyük Üstat seçimi yapılır" şeklinde hüküm ifade etmektedir. Yukarıda arz ettiğimiz gibi Remzi Sanver’in tutuklanması üzerine tüzükte yazılan 3 ay süresi 20 Ocak 2026 gününde dolduğu halde herhangi bir istifa olmadığı ve Dernek Başkanlığı boşta kaldığı söz konusu olduğundan seçim yapılamamıştır. Bu nedenle, Dernek Başkanlığına seçim yapılması şarttır. Yönetim Kurulu, tüzükteki bu maddeye rağmen Genel Kurulu toplantıya çağırmadığından mütevellit bu başvuruyu yapma zarureti doğmuştur."

Verilen dilekçe üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından derneğin 28. Maddesine dayanarak yaklaşık 6 aydır başkanı cezaevinde olduğu için uzun süredir genel kurul yapamayan
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne geçici süreyle kayyım atandı.
Yapılan şikayetle ilgili duruşma ise 20 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

Sanver'in tutuklanışı

Sanver, Can Holding soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve ’çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma’ ile ’suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla 17 Ekim 2025 tarihinde tutuklanmıştı.


#Remzi Sanver
#Masonlar
#Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği
#Can Holding
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF! 12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi, af var mı? ADALET BAKANLIĞI duyuruları