Can Holding soruşturmasında tutuklanmıştı: Kenan Tekdağ'a ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Eylül 2025’teki ilk dalga operasyonda gözaltına alınan Kenan Tekdağ hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma çerçevesinde ikinci dalga operasyonda bir kez daha gözaltına alınan Tekdağ, ‘çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.