Can Holding soruşturmasında tutuklanmıştı: Kenan Tekdağ'a ev hapsi

22:0131/03/2026, Salı
IHA
Kenan Tekdağ adli kontrolle ev hapsine alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Can Holding soruşturması kapsamında tutuklanan Kenan Tekdağ, yaklaşık 5 ay süren tutukluluğun ardından adli kontrol tedbiriyle ev hapsine alındı. Tekdağ’a ayrıca yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

İlk dalga operasyonda gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Eylül 2025’teki ilk dalga operasyonda gözaltına alınan Kenan Tekdağ hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Soruşturma çerçevesinde ikinci dalga operasyonda bir kez daha gözaltına alınan Tekdağ, ‘çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma’ ve ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Tektağ, bugün ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.



#Can Holding
#Kenan Tekdağ
#Ev Hapsi
