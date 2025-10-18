Can Holding’e ikinci operasyon

Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda, örgüt yapılanmasında aktif rol aldığı değerlendirilen 35 şüpheli tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı kararı üzerine İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Binsat Holding Yönetim Kurulu başkanları Arafat Bingöl ve kardeşi Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahipleri Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ile Zühal Can'ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli, MASAK tarafından hazırlanan raporda yer alan "vergi kaçakçılığı", "akaryakıt kaçakçılığı" ve "kara para aklama" iddiaları üzerine gözaltına alındı. İlk operasyonda rahatsızlığı nedeniyle adli kontrol uygulanan M.Kenan Tekdağ, dün elektronik kelepçeyle gözaltına alındı. Can Holding bünyesine geçmeden önce Doğa Koleji'nin yemek, güvenlik ve temizlik işlerini yapan Arafat ve Cengiz Bingöl kardeşlerin, naylon fatura düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı olan Prof. Remzi Sanver’in de Bilgi Üniversitesi Rektörü olduğu dönem usulsüz işlemlere imza attığı belirtildi.