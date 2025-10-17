Yeni Şafak
Zehir tacirlerine operasyon: Dört şüpheli yakalandı

23:5517/10/2025, Cuma
AA
Gözaltına alınan şahısların bulunduğu adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. (Foto: Arşiv)
Gözaltına alınan şahısların bulunduğu adreste yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. (Foto: Arşiv)

İzmir'de emniyet güçleri uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla Karabağlar ilçesindeki bir eve baskın düzenledi. Operasyon sonucu dört kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiasıyla ilçedeki bir eve baskın düzenledi.

Ev ve çevresinde yapılan aramalarda 1 kilo 273 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 910 sentetik hap, 191 gram kokain, 105 gram esrar, 2 tabanca, 43 fişek, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonda E.B, E.Ö, R.C. ve S.K. gözaltına alındı.



#İzmir
#Karabağlar
#uyuşturucu operasyonu
