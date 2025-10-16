Yeni Şafak
İZBAN ücretlerine zam: 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

İZBAN ücretlerine zam: 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak

14:3416/10/2025, Perşembe
İZBAN
İZBAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda İZBAN’a zam önergesi, oy çokluğu ile kabul edildi. 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere İZBAN'da 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu.

İzmir'in gündeminde 'zam' var.


Büyükşehir Belediyesi Meclisi, toplu taşıma ücretlerinde düzenlemeye gitti.


Biniş ücretlerine zam geldi


İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu dün Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Levent Yıldır idaresine gerçekleştirildi.


Birinci oturumda gündeme gelen İZBAN’a zam önergesi, ikinci oturumda plan bütçe ve ulaşım komisyonunda oy çokluğu ile kabul edildi.


30 TL'ye yükseldi


1 Kasım 2025 tarihinde geçerli olacak uygulamaya göre İZBAN'da 25 TL olan tam biniş ücreti 30 TL oldu.


Öğrenci fiyatı ise 10 TL'den 15 TL'ye yükseldi.


Ağustos ayı olağan meclis toplantısında ise İZBAN İzmirim Kart entegrasyonundan ayrılmasına ve 90 dakika ücretsiz aktarma ile Halk Taşıt uygulamalarının son bulmasına oy çokluğu ile karar verilmişti.





#İzmir
#İZBAN
#Zam
