İzmir'de besicilere hibe olarak 210 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nde ikinci etap hibeli koç ve koyun dağıtımı gerçekleştirildi.

Yüzde 100 hibeli koyun ve yüzde 75 hibeli koç desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 15-19 Eylül tarihleri arasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvurdu.

Başvuru yapan 221 üretici arasından kura çekimiyle belirlenen 110 üretici, toplam 210 küçükbaş hayvanı teslim almaya hak kazandı.

Merkezde düzenlenen dağıtım programında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, programın sadece hayvan dağıtımı olmadığını, aynı zamanda küçükbaş hayvancılığın bölge ve ülke ekonomisine katkısının vurgulandığı anlamlı bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Bu projenin belediye ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinin başarılı bir örneği olduğunu belirten Elban, "Bu tür projelerle meralarımızın yeniden keçi ve koyunlarla dolmasını, gıda ve et konusunun ülkemizde sorun olmaktan çıkmasını temenni ediyorum. Çiftçilerimize bereketli üretimler, bol kazançlar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da merkezin bölge ve üreticiler için önemli bir tesis olduğunu, stratejik bir sektör olan tarımın korunması ve desteklenmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da merkezin bölgedeki büyük bir ihtiyacı karşıladığını, Türkiye'nin artık kendi ihtiyacını karşılayan ve kendi bölgesine yön veren bir ülke konumunda olduğunu anlattı.





1000 Küçükbaş hayvana ulaştı

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise tarım, turizm ve sanayinin bir arada bulunduğu ilçede hayvancılığın da önemli bir sektör haline geldiğini aktararak, bu anlamlı projede yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

İlçenin sanayi ve liman kenti kimliğinin yanı sıra hayvancılıkta da önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sürüsü az olan ya da hayvancılığa yeni başlayan üreticilere de hibe desteği verileceğini müjdeledi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de 183 koyun ile başlanan projede 1000 küçükbaş hayvana kadar ulaşıldığını ve projeyle üreticiye önemli bir destek sağlandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından kura çekimiyle üreticilere hibe destekli koç ve koyunlar teslim edildi.

Etkinlik, Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile üreticiler katıldı.







