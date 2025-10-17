Yeni Şafak
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: Dokuz şüpheli tutuklandı

17/10/2025, Cuma
İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, yaklaşık 50 milyon liralık işlem yaptığı tespit edilen 9 zanlı tutuklandı.

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin banka, MASAK, telekomünikasyon şirketleri ve elektronik para ödeme kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucunda 6 aylık hesap hareketlerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğunu ve bu tutarı yurt içi ile dışındaki kripto borsalarına ve farklı banka hesaplarına aktardığını tespit etti.

İzmir, Konya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Şırnak illerinde düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


