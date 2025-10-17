Yeni Şafak
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyon: 32 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyon: 32 zanlı yakalandı

09:3517/10/2025, Cuma
AA
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme", "silahla tehdit" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında elebaşılığını "Piro" kod adlı firari U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütünün 31 eylem gerçekleştirdiği belirlendi.

İstanbul merkezli 5 ilde, elebaşılığını yurt dışında firari olan "Piro" kod adlı U.Ş'nin yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, firari şüpheli "Piro" kod isimli U.Ş'nin elebaşı olduğu silahlı suç örgütü üyelerinin kişilerden maddi menfaat temini için iş yerlerine silahlı saldırı düzenlemesi ve yağmaya teşebbüs etmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

"Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "yağma", "mala zarar verme", "silahla tehdit" suçlarından başlatılan soruşturmada suç örgütünün şu ana kadar 31 eylem gerçekleştirdiği ve 94 şüphelinin bunlara katıldığı tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Diyarbakır, Kastamonu, Ağrı ve Burdur'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden 22'sinin tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu belirlendi. Diğer zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceği kaydedildi.




