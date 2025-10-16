Yeni Şafak
Batman'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

17:0216/10/2025, Perşembe
AA
Batman'da yasa dışı bahis operasyonu
Batman'da yasa dışı bahis operasyonu

Batman'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı çevrim içi bahis oynatılmasına aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 10 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 6 sim kart ele geçirildi, M.E. ve F.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




#Batman
#tutuklama
#Yasa Dışı Bahis Operasyonu
