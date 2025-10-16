'Bayğaralar' suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 106 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bayğaralar' olarak bilinen organize suç örgütünü 10 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin 'Kasten öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Silahlı tehdit', 'Mala zarar verme', 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Nitelikli yağma', 'Haraç' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçları başta olmak üzere 54 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

Tespitlerin ardından 13 Ekim'de Adana, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van'da 403 adrese, 800 ekip ve 2 bin polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 106 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan suç örgütü olduğu ileri sürülen Ramazan Bayğara'nın, Yunanistan'da tutuklu olduğu bildirildi.