Beş yıldızlı operasyon

The Plaza Bodrum Otel’in el değiştirmesi şüpheli bulunup soruşturma açıldı. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla Bodrum'daki 5 yıldızlı The Plaza Bodrum Otel’in (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) şüpheli şekilde el değiştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlattı. Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
Savcılığın yaptığı açıklamada, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu The Plaza Bodrum Otel’in de üst hakkını devraldıkları ve Ekşioğlu ile Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Mali Şube Ekipleri Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe'yi gözaltına aldı. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışında olduğu için yakalanamadı. Avukat Sinan Görkem Gökçe'nin, yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın avukatı olduğu öğrenildi. Gökçe, olay yaşandığı dönem Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatlığını yapıyor ve finans işlerine bakıyordu.
'Satıştan önce kasaya girildi' iddiası
- 2019’da satışa çıkan Paramount Hotel’in sahibi Victoria Yasemin Uras, oteli satmak için masaya oturduklarını ancak satıştan önce kasaya girildiğini iddia etmişti. Kasadan alınan hisselerin Çekya’ya kaçırıldığını belirten Uras, 100 milyon dolarlık hissenin Sezgin Baran Korkmaz tarafından 127 milyon dolara kendilerine geri verilmek istediğini öne sürdü.