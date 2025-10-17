Beş yıldızlı operasyon

Savcılığın yaptığı açıklamada, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu The Plaza Bodrum Otel’in de üst hakkını devraldıkları ve Ekşioğlu ile Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.