Yalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon: 1 tutuklama

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde ’rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma’ suçlarından İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Çoşkun, müdürlük çalışanları Emre K., Mesut A. ve Gökhan D., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alınmıştı. Polisteki işlemleri tamamlanan 9 zanlı Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.