9 il merkezli siber suçlara yönelik operasyon: 27 tutuklama

09:3815/10/2025, Çarşamba
DHA
9 il merkezi siber suç operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında, 9 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından son 10 günde ‘Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme’ suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli yapılan operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıkları tarafından yapıldı.

Kişisel bilgileri ele geçirerek terör propagandası yapan 27 kişi tutuklandı

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden ‘hediye çeki, mobilya satışı’ gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda, hesaplarında 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Bunlardan 27’si tutuklandı, 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya,
“Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum”
ifadelerini kullandı.




