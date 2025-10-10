Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
5 il merkezli 'siber suç' operasyonu: 16 kişi tutuklandı

5 il merkezli 'siber suç' operasyonu: 16 kişi tutuklandı

09:3110/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
15 ilde siber suç operasyonu
15 ilde siber suç operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 5 il merkezli toplam 15 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yapılan çalışmada, hesaplarında 38 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 16'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta yakalanan şüphelilerin; internet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'sahte kiralık ev ve araç satış' ilanı vererek vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.





#siber suç
#Türkiye
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA TIKLA ÖĞREN: KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?