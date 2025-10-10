5 il merkezli 'siber suç' operasyonu: 16 kişi tutuklandı

Buna göre; 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçlarına yönelik yapılan çalışmada, hesaplarında 38 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 16'sı tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.